بايدن يجتمع بنتانياهو نهاية يوليو

المصدر: وكالات

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قال مصدر لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في واشنطن في غضون عدة أسابيع عندما يزور نتانياهو واشنطن لإلقاء كلمة أمام الكونغرس.

وأضاف المصدر أن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين ما زالوا بصدد تحديد تفاصيل الاجتماع، الذي من المرجح أن يعقد في البيت الأبيض، إلا لو حدث تغيير مفاجئ في اللحظات الأخيرة.

ومن المقرر أن يأتي الاجتماع في وقت لاحق من هذا الشهر في ظل توقف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن، وتصاعد التوترات بين بايدن ونتانياهو في الأشهر الأخيرة.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، لـ "سي إن إن"، إن "بايدن يعرف نتانياهو منذ عقود، ومن المرجح أن يلتقيا عندما يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي هنا لكن ليس لدينا ما نعلن عنه في الوقت الحالي".

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