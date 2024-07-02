860 مليون رحلة ركاب عبر السكك الحديدية الصينية في يوليو وأغسطس

المصدر: وام

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توقعت المجموعة الوطنية الصينية المحدودة للسكك الحديدية، أن تشهد الصين 860 مليون رحلة عبر السكك الحديدية خلال ذروة السفر الصيفي التي بدأت أمس الإثنين.

وقالت المجموعة، إن ذروة السفر الصيفي لهذا العام ستستمر لمدة 62 يوماً حتى 31 أغسطس المقبل، وإن من المتوقع تسيير نحو 13.87 مليون رحلة ركاب يومياً في المتوسط خلال هذه الفترة.

وعادة ما تكون ذروة السفر الصيفي موسما مزدحما لشبكة السكك الحديدية في الصين، حيث يعود طلاب الجامعات إلى مسقط رأسهم ويرتفع الطلب على النقل بسبب الزيارات العائلية والسفر.

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