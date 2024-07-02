إعصار كارثي يضرب شرق منطقة الكاريبي

المصدر: وام

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حذر المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، الليلة الماضية، من أن الإعصار "بيريل" الذي يضرب شرق منطقة الكاريبي اشتد إلى الفئة الخامسة.

وقال المركز إنّ "بيريل" أصبح الآن إعصاراً كارثياً محتملاً من الفئة الخامسة، موضحاً أنّ حدوث تقلّبات في القوة أمر محتمل، لكن من المتوقع أن يظلّ قريباً من قوّة إعصار ضخم أثناء تقدّمه في منطقة كاريبي باتجاه جامايكا.

وأضاف أن الإعصار رُصد على بعد نحو 1355 كيلومترا إلى الشرق والجنوب الشرقي من جامايكا برياح تبلغ سرعتها 260 كيلومترا في الساعة.

وبحسب المركز فإنّ جزيرة كارياكو في غرينادا تعرّضت لضربة مباشرة من "الجدار البالغ الخطورة لعين" الإعصار، مع رياح مستدامة تزيد سرعتها عن 150 ميلاً في الساعة، كما شهدت الجزر القريبة، بما في ذلك سانت فنسنت وغرينادين، رياحاً كارثية وعواصف مهدّدة للحياة.

وفي الشهر الماضي، توقعت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية حدوث "نشاط أعاصير غير معتاد" في المحيط الأطلسي في 2024، ويرجع ذلك لأسباب منها ارتفاع درجات حرارة المحيط إلى مستوى أوشك على أن يكون غير مسبوق.

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