روسيا تتقدم وتسيطر على 4 قرى في يومين

المصدر: موسكو ـ كييف ـ وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن قواتها تمكنت من السيطرة على بلدتين جديدتين، ليرتفع عدد القرى والبلدات التي أعلنت السيطرة عليها خلال 48 ساعة إلى أربع.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها اليومي أمس إن «القوات الروسية سيطرت على كل من نوفوبوكروفسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا في منطقة العملية العسكرية الخاصة».

وبحسب البيان، فقد وصلت خسائر القوات الأوكرانية إلى 320 عسكرياً وناقلة جنود مدرعة و7 مركبات. إضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة ميداني للقوات الأوكرانية و3 محطات مضادة للبطاريات مصنوعة في الولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل، أعلن حاكم مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، أمس، انقطاع إمدادات الكهرباء والغاز وتضرر خطوط الهاتف في عدد من البلدات بالمقاطعة على طول خط الحدود مع أوكرانيا، جراء هجمات بالطائرات المسيرة.

وقال جلادكوف، عبر قناته على تطبيق تليجرام: «هناك أضرار في خطوط الهاتف وإمدادات الغاز والكهرباء وانقطعت الكهرباء في عدد من البلدات».

وخص جلادكوف بالذكر بلدتي جرايفورون وكراسنايا ياروجا غرب مدينة بيلجورود، وبلدة شيبكينو جنوب شرقي العاصمة الإقليمية.

وتقع البلدات الثلاث فعلياً على الحدود مع أوكرانيا.

إلى ذلك، نفى حرس الحدود الأوكراني التقارير التي تشير إلى أن أوكرانيا تعزز انتشار قواتها على طول الحدود مع روسيا البيضاء، قائلاً إن التقارير ترقى إلى «حرب إعلامية» تنفذها مينسك بدعم من موسكو. وذكرت روسيا البيضاء، وهي حليفة قوية لروسيا الأسبوع الماضي أن كييف تعزز انتشار قواتها على طول الحدود المشتركة بين البلدين.

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