حدث وتاريخ.. 02 يوليو 1976 إعلان الوحدة بين فيتنام الشمالية والجنوبية منذ 1954، وإعلان قيام جمهورية فيتنام الاشتراكية. 1992 تعيين علي كافي رئيساً للمجلس الأعلى للدولة الجزائرية، وذلك بعد اغتيال الرئيس محمد بوضياف. 2002 ستيف فوسيت أول من يقوم بالدوران حول الأرض دون توقف وحده بمنطاد هوائي. 2018 العثور على 12 فتى ومدربهم بكهف في تايلاند بعد 9 أيام من فقدانهم. صورة التاريخ: 02 يوليو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App