الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد جنوده القتلى في غزة

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده خلال معارك في جنوب قطاع غزة صباح اليوم الاثنين. وبمقتل الجندي يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم في الحرب في قطاع غزة إلى 314 جنديًا، بحسب قناة "أي نيوز 24" الإخبارية الإسرائيلية.

وأصيب في نفس الحادث ثمانية جنود إسرائيليين ثلاثة منهم حالتهم خطيرة.

كان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق من اليوم الاثنين أنه تم إطلاق نحو 20 صاروخا على منطقة إسرائيلية من قطاع غزة، مما دفع القوات للرد بالمدفعية.

وأضاف أنه تم اعتراض بعض الصواريخ، في حين سقطت صواريخ أخرى في منطقة مفتوحة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الهجمات كانت الأقوى لبعض الوقت.

يشار إلى أنه تم إطلاق الآلاف من الصواريخ خلال الشهور الأولى من بدء الحرب في غزة على أهداف إسرائيلية، وصل مداها إلى تل أبيب والقدس. وتراجعت الهجمات منذ ذلك الحين.

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