%30 زيادة في الأجر الأساسي للعاملين بفيتنام

المصدر: وكالات

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أعلنت الحكومة الفيتنامية اليوم الاثنين موافقتها على زيادة قيمة الأجر الأساسي للعاملين في الدولة بنسبة 30% تقريبا إلى 34ر2 مليون دونج فيتنامي (96ر91 دولارا) شهريا مقابل 8ر1 مليون دونج قبل الزيادة.

كما قررت الحكومة زيادة مرتبات التقاعد بنسبة 15%.

من ناحية أخرى وافق البرلمان الفيتنامي على تمديد العمل بضريبة القيمة المضافة بمعدل 8% حتى نهاية العام الحالي.

وفي الشهر الماضي توقع صندوق النقد الدولي أن يكون التضخم حول النسبة المستهدفة، التي تتراوح بين 4% و5ر4%، هذا العام، لكن يتعين على البنك المركزي أن يكون مستعداً لتشديد السياسة النقدية، حال اشتدت الضغوط التصاعدية على الأسعار، حسب ما ذكره صندوق النقد الدولي في بيان،

وفق وكالة "بلومبرغ" للأنباء .

ويمكن أن تضعف الصادرات وهي محرك رئيسي لاقتصاد فيتنام، إذا خيب "النمو العالمي الآمال" أو استمرت التوترات الجيوسياسية العالمية، أو اشتدت النزاعات التجارية.

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