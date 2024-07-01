مصرع 5 أشخاص جراء فيضانات في سويسرا وفرنسا

المصدر: عواصم ـ وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أودت العواصف الرعدية الشديدة والأمطار الغزيرة التي شهدتها سويسرا وفرنسا بحياة خمسة أشخاص على الأقل، بحسب حصيلة أولية أوردتها السلطات المحلية أمس.

ولقي ثلاثة مسنين حتفهم مساء السبت بعد سقوط شجرة على سيارة كانوا يستقلونها في شمال شرق فرنسا، جراء العواصف والرياح العاتية، على ما ذكرت قيادة الشرطة لوكالة فرانس برس.

وأوضحت قيادة الشرطة أن المسنين كانوا في «السبعينات والثمانينات» من العمر كحال راكب رابع لا يزال في حالة خطرة.

في سويسرا، قضى شخصان وفقد آخر بعد انزلاق للتربة جراء الأمطار الغزيرة في جنوب شرق البلاد، وفق ما ذكرت الشرطة في كانتون تيسينو في بيان. وأوضحت الشرطة أن «جثتين» يجري التعرف على هويتهما «عثر عليهما رجال الإنقاذ» في منطقة فونتانا، في شمال غرب كانتون تيسينو الناطق بالإيطالية.

في أقصى غرب سويسرا، أدى فيضان نهر الرون وروافده بسبب الأمطار الغزيرة وذوبان الثلوج إلى إجلاء مئات الأشخاص وإغلاق العديد من الطرقات، بحسب السلطات المحلية في كانتون فاليه.

وفي شمال إيطاليا، طالت الأمطار الغزيرة وادي أوستا ونشر متصفحو الإنترنت صوراً مذهلة تظهر الفيضانات والأنهار تجتاح بمياهها الطينية الجبال بشدة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز