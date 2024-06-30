زيلينسكي يطلب مزيداً من المساعدات في الدفاع الجوي

المصدر: د ب ا

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طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا الغرب بتقديم مزيد من المساعدات في مجال الدفاع الجوي. وخلال الأسبوع الماضي فقط، أسقطت روسيا 800 قنبلة انزلاقية فوق أوكرانيا، حسبما أعلن زيلينسكي في كييف اليوم الأحد. كما نشر مقطع فيديو يظهر الدمار الشديد والحرائق في مناطق خيرسون ودنيبرو وأوديسا وزابوريجيا بالإضافة إلى مناطق أخرى.

وكان سبعة أشخاص قد قتلوا أمس السبت في هجوم على مدينة فيلنيانسك في زابوريجيا. ووفقا للإحصاءات الرسمية اليوم الأحد، أصيب أكثر من 40 شخصا.

وقال زيلينسكي "أوكرانيا في حاجة لمزيد من أنظمة الدفاع الجوي. نحتاج إلى مساعدة قوية من شركائنا".

وأضاف أن أوكرانيا تحتاج أيضا إلى وسائل لإسقاط المقاتلات الروسية.

واليوم الأحد، قتل شخص واحد على الأقل في غارة جوية روسية على مدينة خاركيف شرق أوكرانيا، وأصيب ثمانية أشخاص آخرين، من بينهم طفل (ثمانية أشهر)، بجروح خطيرة في الهجوم، حسبما قال أوليه تيريخوف رئيس بلدية خاركيف.

وعلى الحدود الغربية لأوكرانيا مع المجر، أطلق أحد عناصر حرس الحدود النار على رجل وقتله وأصاب رجلا آخر بعد أن حاولا مهاجمته مساء السبت، وفقًا لتقرير صادر عن الموقع الإخباري "أوكراينسكا برافدا" نقلاً عن حرس الحدود والسلطات.

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