«النواب الأمريكي» يمرر مشروع قانون يحافظ على استمرار الدعم لإسرائيل

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

مرر مجلس النواب الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، أمس الأول الجمعة، مشروع قانون للإنفاق من المقرر يؤدي إلى خفض المساعدات المقدمة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى، لكنه سيحافظ على استمرار الدعم لإسرائيل.

وجاءت موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مخصصات العمليات الخارجية للدولة بأغلبية 212 صوتا مقابل 200 صوت، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الأحد.

ويشمل مشروع القانون توفير تمويل بقيمة 7ر51 مليار دولار، وهو ما يمثل خفضا قدره 6ر7 مليارات دولار عن المستوى الحالي.

ويتضمن مشروع القانون أيضا تخفيضات واسعة النطاق في ميزانية وزارة الخارجية، ونفقات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمساعدات الثنائية والمتعددة الأطراف.

وانصب اهتمام الجمهوريون في مشروع القانون على دعم إسرائيل، التي ستحصل على مساعدات بقيمة 3ر3 مليارات دولار، واتخاذ موقف متشدد تجاه الصين.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيستخدم حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز