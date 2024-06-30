ارتفاع صافي التزامات إسرائيل المالية إلى 1.3 تريليون شيكل عام 2023

المصدر: د ب ا

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أكد المحاسب العام، في تقرير سنوي، أن صافي التزامات إسرائيل المالية ارتفع إلى 3ر1 تريليون شيكل (350 مليار دولار) في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 25ر1 تريليون شيكل في العام السابق.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المحاسب العام قوله إن هذه الزيادة جاءت أساسا نتيجة الحرب في غزة وارتفاع تقديرات مدفوعات الضمان الاجتماعي في المستقبل.

وأضاف أن إجمالي الأصول بلغ 1ر2 تريليون شيكل في نهاية العام الماضي، نصفها تقريبا تأتي من الأراضي المملوكة للدولة، في حين بلغ إجمالي الالتزامات المالية 4ر3 تريليونات شيكل.

وقال المحاسب العام إن حوالي 60% من الـ 30 مليار شيكل التي أنفقتها إسرائيل على الحرب خلال عام 2023 كانت للأغراض العسكرية، وبشكل رئيسي لتعبئة وتمويل قوات الاحتياط.

وأشار إلى أن الباقي خُصص للنفقات المدنية المرتبطة بالحرب، بما في ذلك تقديم مساعدات للشركات والعاملين الذين يعملون لحسابهم الخاص، فضلا عن التهجير المؤقت والإسكان وغيرها من النفقات للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمال وجنوب إسرائيل.

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