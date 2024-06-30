نتنياهو: ملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، أنه سيجري في وقت لاحق اليوم تقييما للوضع في القيادة الجنوبية، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال: "سأراقب عن كثب تقدم القتال وخططنا لاستكمال أهداف الحرب. إن قواتنا تعمل في رفح، وفي الشجاعية، وفي كل مكان في قطاع غزة، وتقضي في كل يوم على عشرات الإرهابيين. إنه صراع مرير يتم خوضه فوق الأرض، وفي بعض الأحيان في معارك وجها لوجه، وتحت الأرض أيضا".

وأضاف: "إننا ملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا: القضاء على حماس، وعودة جميع الرهائن لدينا، والوعد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديدا لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكانها في الجنوب والشمال إلى ديارهم".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز