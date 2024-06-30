الرئاسة في إيران تحسم في جولة ثانية بين بزشكيان وجليلي

المصدر: طهران - وكالات

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أعلنت هيئة الانتخابات الإيرانية، أمس، عن جولة ثانية من انتخابات الرئاسة في 5 يوليو مع عدم حصول أي مرشح على 50 بالمئة من الأصوات.

وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إن المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي سيخوضان جولة الإعادة، بعد حصولهما على أعلى عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وقال محسن إسلامي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أمس: «لم يتمكن أي من المرشحين من الحصول على الأغلبية المطلقة من الأصوات، وبالتالي فإن المتنافسين الأول والثاني اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات سيحالان إلى مجلس صيانة الدستور» للجولة الثانية المقرر إجراؤها في الخامس من يوليو ولم يحصل أي من المرشحين على 50 في المئة من الأصوات.

وقد تقدم مسعود بزشكيان بأكثر من 10 ملايين صوت، على منافسه جليلي الذي حصد أكثر من 9.4 ملايين صوت، وفقاً للنتائج الأولية التي أصدرتها الوزارة. وقد جاء في المركز الثالث رئيس مجلس الشورى المحافظ محمد باقر قاليباف، بحصوله على أكثر من مليوني صوت، فيما حصل رابع المرشحين، مصطفى بور محمدي، على أقل من 200 ألف صوت.

يذكر أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بلغت أربعين في المئة.

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