روسيا تسيطر على بلدة قريبة من تورتسك

المصدر: موسكو- كييف- وكالات

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أعلنت روسيا، أمس، السيطرة على بلدة بالقرب من مدينة تورتسك في شرق أوكرانيا، التي تتعرض لهجمات روسية متزايدة، منذ مطلع يونيو.

يأتي هذا في وقت أودى هجوم بمسيرة أوكرانية استهدف قرية روسية محاذية لأوكرانيا، بحياة خمسة أشخاص، بينهم طفلان، وفق ما أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية.

وتقع هذه البلدة الصغيرة بالقرب من مدينة تورتسك، التي تشكل سداً أساسياً على هذا الخط من الجبهة، ومن شأن سقوط هذه المدينة بأيدي الروس أن يفسح لهم المجال إلى كوستيانتينيفكا ثم كراماتورسك الهدف الأبرز للجيش الروسي في هذه المنطقة. إلى ذلك قال حاكم منطقة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف على تيليغرام: «قُتل خمسة أشخاص بينهم طفلان، وأصيب فردان آخران من العائلة بجروح خطرة».

فيما أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجاييف، عن إصابة 3 أشخاص بشظايا جراء هجوم صاروخي على المدينة. وبحسب البيانات الأولية، أصيب ثلاثة مدنيين جراء الهجوم الصاروخي بشظايا .

من ناحية ثانية قال مسؤولون: «إن شخصاً قتل، وأصيب ستة آخرون في هجوم صاروخي روسي أصاب بناية سكنية من تسعة طوابق في مدينة دنيبرو وسط أوكرانيا».

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