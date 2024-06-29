«حكماء المسلمين» يشارك في مؤتمر القيادة العالمية للسلام بنيروبي

المصدر: وام

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شارك مجلس حكماء المسلمين في مؤتمر القيادة العالمية للسلام، الذي عقد في العاصمة الكينيَّة نيروبي بحضور عددٍ كبيرٍ من القيادات الأفريقية والمفكِّرين والخبراء من جميع أنحاء العالم.

وقال سعادة المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، في كلمته التي ألقاها نيابةً عنه أداما ديانغ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة سابقًا ومستشار مجلس حكماء المسلمين، إنَّه في ظل ما يواجه عالمنا اليوم من تحديات، فإننا بحاجة ملحَّة إلى العودة لتعاليم الأديان التي تدعو إلى الحفاظ على الأرواح، والعيش معا في سلام ووئام، واحترام الآخرين، وتعزيز التَّسامح والتفاهم المتبادل بين الأمم والشعوب.

وأوضح أنَّ هناك حاجةً ملحَّةً لتطوير ثقافة لا تقتصر فقط على حماية حقوق الإنسان وكرامته، بل تتعمَّق في تعزيز مبادئ الأخوة الإنسانية وترسيخها؛ بحيث تكون هذه الثقافة شاملة ومستدامة، لافتًا إلى أنَّ هذه الرؤية أحد أبرز الأهداف التي يسعى مجلس حكماء المسلمين لتحقيقها من خلال التعاون مع مختلف المؤسسات والمنظَّمات في العالم وإفريقيا.

وأكد أهمية مضاعفة الجهود الرَّامية لإيجاد حلولٍ تُساهِمُ في نشر ثقافة الحوار وتعزيزها وقيم التسامح والتعايش السلمي بين الأمم والشعوب المختلفة، وغيرها من التدابير التي تعزز السلام والاستقرار في العالم أجمع.

وركز مؤتمر القيادة العالمية للسلام في نيروبي على إشراك صناع السياسات والمعلمين وقادة الأديان والمسؤولين الحكوميين والمعنيين كافة لبحث سُبل تعزيز النهضة الأفريقيَّة ودعم جهود بناء السلام والتنمية المستدامة.

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