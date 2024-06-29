بيزشكيان وجليلي يتصدران النتائج الجزئية للانتخابات الرئاسية في إيران

المصدر: وكالات

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يتصدر المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان والمرشح المحافظ سعيد جليلي سباق الرئاسة في إيران، بحسب نتائج جزئية اصدرتها وزارة الداخلية صباح السبت.

وفي حال تأكد هذا المنحى ولم يحصل أي من المرشحَين على أكثر من نصف الأصوات، يتواجهان في دورة ثانية تجري في الخامس من يوليو.

ومن أصل 14,07 مليون بطاقة تم فرزها حتى قرابة الساعة 9,00 (5,30 ت غ)، حصل بيزشكيان على 5,96 ملايين صوت وجليلي، المفاوض السابق في الملف النووي، على 5,56 ملايين صوت.

وهما يتقدمان بفارق كبير على المرشح المحافظ رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف الذي حصل على 1,89 مليون صوت.

وحل في المرتبة الرابعة مصطفى بور محمدي، رجل الدين الوحيد بين المرشّحين، بحصوله على حوالي 112 ألف صوت.

ولم تعلن السلطات أي نسبة للمشاركة في الانتخابات التي دعي حوالي 61 مليون إيراني للتصويت فيها.

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