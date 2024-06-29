زلزال بقوة 7.2 درجات يضرب بيرو.. وتحذير من «تسونامي»

المصدر: ليما - وكالات

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ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات قبالة سواحل البيرو، أمس، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، مع توقع موجات تسونامي على طول بعض السواحل.

ورفع المركز تقديره لقوة الهزة بعد وقت قصير من وقوعها على بعد 8.8 كيلومترات عن منطقة أتيكيبا. وأضاف أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات. وبعدما أشار «مركز الهادئ للتحذير من تسونامي» في البداية إلى عدم وجود تهديد، حذّر لاحقاً من أمواج محتملة يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار «عند بعض السواحل».

وكانت بيرو سجلت الأحد الماضي زلزالاً قوياً أيضاً تجاوزت شدته 6 درجات على مقياس ريختر، من دون الإبلاغ عن أي أضرار. وتقع البيرو ضمن «حزام النار» في الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأمريكتين وتتعرض إلى مئات الزلازل القابلة للرصد كل عام.

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