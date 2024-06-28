تحذير من وقوع تسونامي.. زلزال بقوة 7,2 درجات يضرب البيرو

المصدر: وكالات

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ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات قبالة سواحل البيرو الجمعة، وفق ما أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي، مع توقع موجات تسونامي على طول بعض السواحل.

ورفع المركز تقديره لقوة الهزة بعد وقت قصير من وقوعها على بعد 8,8 كيلومترات عن منطقة أتيكيبا.

وبعدما أشار "مركز الهادئ للتحذير من تسونامي" في البداية إلى عدم وجود تهديد، حذّر لاحقا من "أمواج تسونامي خطيرة متوقعة عند بعض السواحل" مع أمواج قد يصل ارتفاعها إلى ثلاثة أمتار.

تقع البيرو التي تعد نحو 33 مليون نسمة ضمن "حزام النار" في الهادئ، وهي منطقة شاسعة ذات نشاط زلزالي كثيف تمتد على طول الساحل الغربي للأمريكيتين.

وتضرب البيرو مئات الزلازل القابلة للرصد كل عام.

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