زيلينسكي يوقّع اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي

المصدر: بروكسل - وكالات

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وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاقية أمنية مع الاتحاد الأوروبي، خلال قمة قادة الاتحاد بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

ووقع زيلينسكي الاتفاقية في حفل حضره رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وفي معرض شكره لقادة التكتل على تلك المساعدة دعا زيلينسكي إلى تقديم المزيد من الأسلحة لبلاده، وفرض عقوبات أشد على الكرملين، حيث إن «الضغط الحالي على روسيا» ليس بالقدر الكافي لإنهاء الحرب.

وتم التوصل إلى الاتفاقية بعد أشهر من المحادثات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27 لدعم أمن أوكرانيا على المدى الطويل. ورغم التغييرات السياسية، التي شهدتها أوروبا بسبب الانتخابات الأوروبية، التي جرت الشهر الحالي، يمكن رؤية الاتفاقية كعلامة على دعم التكتل الثابت لأوكرانيا.

وتم التأكيد مرة أخرى على مبادرات الاتحاد الأوروبي الحالية مثل تدريب الجنود الأوكرانيين، وكذلك الالتزامات طويلة الأمد لتزويد أوكرانيا بأنظمة المدفعية والدفاع الجوي، لمساعدة كييف لمواجهة الغزو الروسي الشامل.

وشملت الاتفاقية كذلك خططاً لتعاون أكبر في صد الهجمات الإلكترونية الروسية والمعلومات المضللة.

وقال زيلينسكي في رسالة له تم نشرها على منصة «إكس»: إن الاتفاقية الأمنية تعد خطوة مهمة نحو تحقيق «الهدف التاريخي لتمتع أوكرانيا بالسلام والازدهار» داخل التكتل.

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