أوكرانيا تتلقى مساعدات بقيمة 1.9 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة المالية الأوكرانية اليوم "الخميس" حصولها على دفعة قيمتها 1.9مليار يورو من المساعدات المكررة لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي لأوكرانيا والسماح للبلاد بتمويل الاحتياجات التي تحتل الأولوية في الميزانية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن موقع وزارة المالية القول إن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات مباشرة وغير مباشرة لأوكرانيا بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار يورو منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

ووفقا لاتفاق آلية المساعدة الأوروبية لأوكرانيا، ستحصل كييف على مساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 27 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027.

يأتي ذلك في حين ذكرت تقارير صحفية "الخميس" أن المفوضية الأوروبية تعتزم إعادة فرض الرسوم الجمركية على واردات دول الاتحاد من السكر والبيض من أوكرانيا اعتباراً من الغد.

ونقلت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية عن مصادر لم تحدد هويتها القول إن الرسوم التي سيتم فرضها ستكون بمعدل 89 يورو (95.14 دولارا) للطن للبيض والسكر لتلك وهي نفس الرسوم التي أعيد فرضها على صادرات الشوفان الأوكراني والتي ستستمر حتى يونيو من العام المقبل.

يذكر أنه في يونيو 2022 وافقت المفوضية الأوروبية على إلغاء كافة الرسوم والحصص المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي الغذائية من أوكرانيا ضمن إجراءات دعم الأخيرة.

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