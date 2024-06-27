الجيش الاسرائيلي يعلن مقتل قائد خلال عملية في جنين

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الجيش الاسرائيلي اليوم الخميس، مقتل القائد ألون ساكجيو، الليلة الماضية خلال عملية لمكافحة الإرهاب في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية، بحسب ما أكدته وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، بأن ساكجيو وفريقه حاولوا مساعدة جنود أصيبوا في انفجار وقع عندما حدث تفجير آخر عن بعد؛ أدى إلى إصابة 16 جنديا بجروح تتراوح حدتها بين طفيفة ومتوسطة.

وكان الضابط يشغل منصب قائد وحدة القناصة في كتيبة حاروف بلواء كفير، وقُتل إثر انفجار عبوة ناسفة قوية كانت مدفونة على عمق كبير تحت الأرض عند مدخل المخيم، ثم انفجرت.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز