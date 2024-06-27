اعتقال جنرال بوليفي بعد محاولة انقلاب فاشلة فيما تواجه الحكومة أزمة جديدة

المصدر: أ ب

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اقتحمت مركبات مدرعة، بقيادة جنرال كبير تعهد بـ"استعادة الديمقراطية"، أبواب قصر الحكومة في بوليفيا الأربعاء فيما وصفه الرئيس بمحاولة انقلاب، ثم تراجعت بسرعة - في أحدث أزمة في الدولة الواقعة بأمريكا الجنوبية البلاد ومعركة سياسية وأزمة اقتصادية.

في غضون ساعات، شهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة سيناريو سريع الحركة بدا فيه أن القوات تسيطر على حكومة الرئيس لويس آرسي. تعهد الرئيس بالثبات وعين قائدا جديدا للجيش، الذي أمر القوات على الفور بالانسحاب.

سرعان ما انسحب الجنود مع صف من المركبات العسكرية، وأنهوا التمرد بعد ثلاث ساعات فقط. ثم اندفع المئات من أنصار آرسي إلى الساحة خارج القصر، ولوحوا بالأعلام البوليفية، ورددوا النشيد الوطني وهتفوا.

أعقب انسحاب الجنود اعتقال قائد الجيش الجنرال خوان خوسيه زونييغا، بعد أن فتح المدعي العام تحقيقا.

قال وزير الحكومة إدواردو ديل كاستيو إنه بالإضافة إلى زونييغا، تم احتجاز نائب الأدميرال البحري السابق خوان أرنيز سلفادور.

وأضاف ديل كاستيو للصحفيين لدى إعلانه عن الاعتقالات: "ما هو هدف هذه المجموعة؟... كان الهدف هو الإطاحة بالسلطة المنتخبة ديمقراطيا".

في وقت متأخر الأربعاء، قال وزير الدفاع إدموندو نوفيلو إن "كل شيء أصبح الآن تحت السيطرة"، مضيفا وهو محاط بالقادة العسكريين الجدد الذين عينهم آرسي، إن بوليفيا عاشت "انقلابًا فاشلاً".



جاءت محاولة الانقلاب الواضحة في الوقت الذي واجهت فيه البلاد شهورا من التوترات والمعارك السياسية بين آرسي وحليفه السابق الرئيس اليساري السابق إيفو موراليس، بشأن السيطرة على الحزب الحاكم. كما تأتي وسط أزمة اقتصادية حادة.

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