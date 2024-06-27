هجوم صاروخي روسي يستهدف أوديسا الأوكرانية

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أصاب هجوم صاروخي روسي على أوديسا الأوكرانية، بنى تحتية مدنية، في الساعات الأولى من صباح أمس، في وقت أعلنت موسكو أنها لا تستبعد الرد العسكري على هجوم أوكراني على شاطئ القرم، بصواريخ «أتاكمز»، قدمتها الولايات المتحدة لكييف.

قال الحاكم الإقليمي لأوديسا الأوكرانية، أوليه كيبر، إن هجوماً صاروخياً روسياً على المدينة الجنوبية، أصاب بنى تحتية مدنية، وألحق الهجوم أضراراً بمبنى إداري في القطاع الصناعي. وقال كيبر إنه لم تقع وفيات في الهجوم.

من جهة أخرى، قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دونيتسك الأوكراني، فاديم فيلاشكين، إن مدنياً لقى حتفه، بينما أصيب 11 آخرون، جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم، الليلة قبل الماضية. وأضاف فيلاشكين، في تصريح، أن «قتل الروس أحد سكان إقليم دونيتسك، وبالتحديد في بلدة زولوتا نيفا، أمس، في حين أصيب 11 شخصاً آخرين في المنطقة خلال اليوم نفسه.

وفي هذا السياق، أفاد رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة خاركيف الأوكرانية، أوليه سينيهوبوف، بأنه خلال الساعات الماضية، هاجمت القوات الروسية بوروفا في منطقة إيزيوم بخاركيف، ما أدى إلى إصابة 4 مدنيين، وتضرر صيدلية ومبنى مستشفى.

في المقابل، نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، عن سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، قوله أمس، إن «موسكو لا تستبعد الرد العسكري على هجوم أوكراني على شاطئ القرم بصواريخ أتاكمز، قدمتها الولايات المتحدة لكييف». وقالت روسيا إن الولايات المتحدة مسؤولة عن هجوم شنته أوكرانيا على شبه جزيرة القرم، بخمسة صواريخ زودتها بها الولايات المتحدة، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم طفلان.

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