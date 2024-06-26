الأمم المتحدة: لن نتخلى عن غزة رغم العقبات الخطيرة على الأرض

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مارتن غريفيثس وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ مواصلة إلتزام فرق المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الشريكة بتقديم المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان غزة، على الرغم من العقبات الخطيرة المتعددة التي لا يزال العاملون في المجال الإنساني في الميدان يواجهونها هناك.

ونوه غريفيش في تصريحات له اليوم في الأمم المتحدة إلى أن المنظمة الدولية تواصل التفاوض مع السلطات الإسرائيلية وغيرها وبمساعدة من الولايات المتحدة لإيجاد الظروف المناسبة للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية بشكل آمن لسكان غزة وجدد قلق الأمم المتحدة بشكل خاص إزاء الوضع الأمني المأساوي جدا في غزة والذي أكد أن العمل في ظله بات أكثر صعوبة.

وشدد على أن توفير المساعدات الإغاثية لسكان غزة من شأنه أن يحدث فارقا على الأرض وأكد أنه رغم استمرار جهود الأمم المتحدة ورجال الإغاثة الدوليين لتوصيل المساعدات إلى الناس في غزة إلا أنهم في كل مرة لا يتمكنون من إيصال هذه المساعدات إلى الأشخاص الذين يحتاجون إليها".



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز