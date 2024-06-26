أول تعليق من الكرملين بعد تعيين روته أميناً عاماً لحلف شمال الأطلسي

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الكرملين الأربعاء أن تعيين مارك روته أمينا عاما لحلف شمال الأطلسي (ناتو) لن يؤدي إلى أي تغيير "في النهج العام" للناتو الذي تعتبره روسيا "معاديا" لها.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف "من غير المرجح أن يحدث هذا الخيار أي تغيير في نهج الناتو العام" مشددا على أنه "في الوقت الراهن هذا الحلف مناهض لنا".

وكان الناتو عين رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته ليخلف ينس ستولتنبرغ في أكتوبر المقبل في منصب الأمين العام الجديد للحلف، وفقا لبيان صدر عن الناتو.

وقال ستولتنبرغ مرحبا باختيار روته، إن رئيس الوزراء الهولندي هو "أحد الداعمين الحقيقيين للعلاقات عبر الاطلسي، وهو قائد قوي، وصانع للتوافق".

وأضاف: "أتمنى له كل النجاح بينما نواصل تعزيز الناتو لمواجهة تحديات اليوم والغد. أعلم أنني سأترك الناتو في أيدٍ أمينة".

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية ستولتنبرغ في الأول من أكتوبر المقبل. يشار إلى أن روته سرعان ما صار المرشح الأوفر حظا في منصب الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي، بعد أن حصل على دعم مبكر من جانب الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا.

وقال روته، وهو سياسي تابع لتيار يمين الوسط، كما أنه رئيس الوزراء صاحب الفترة الأطول في تاريخ هولندا، إن تعيينه يعد "شرفا كبيرا" له، وذلك في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز