لتمويل الاستثمارات الدفاعية .. ميلوني تدعم السندات المشتركة للاتحاد الأوروبي

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعربت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا ميلوني عن دعمها للديون المشتركة للاتحاد الأوروبي للاستثمارات الدفاعية، التي تعتبر حاسمة لدعم الحرب في أوكرانيا وذلك قبل القمة التي تبدأ غدا الخميس في بروكسل.

وقالت ميلوني للمشرعين الإيطاليين اليوم الأربعاء "اعتقد أن النقاش ضروري، لتصور حلول مبتكرة، ما يمهد الطريق لاحتمال إصدار سندات أوروبية"، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

وأضافت ميلوني "لقد واجه استخدام الإصدار المشترك مقاومة من جانب ألمانيا وحلفائها، ومن المرجح أن يصبح النقاش حول هذه القضية غير مطروح على الطاولة، عندما يجتمع زعماء التكتل هذا الأسبوع.

وبدلا من ذلك، ستركز المحادثات على التوترات التجارية مع الصين وأمريكا والحرب الروسية الأوكرانية وطريقة شغل المناصب العليا بالاتحاد الأوروبي، بعد الانتخابات التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز