واشنطن تحث بيونغ يانغ على إنهاء الأفعال المزعزعة للاستقرار

المصدر: د ب ا

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أدانت الولايات المتحدة إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا وحثت النظام الشيوعي على الامتناع عن المزيد من الأفعال التي تزعزع الاستقرار.

وذكرت القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، في بيان اليوم الأربعاء أنها علمت بشأن إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا وتجري مشاورات عن كثب مع كوريا الجنوبية واليابان وحلفاء وشركاء إقليميين آخرين، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

وأضافت القيادة أن الولايات المتحدة تدين تلك الأعمال وتدعو كوريا الشمالية إلى الامتناع عن المزيد من "الأعمال غير القانونية والمزعزعة للاستقرار".

وأكدت مجددا أن التزامات الولايات المتحدة للدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان مازالت قوية.

وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق اليوم الأربعاء، وفقا لما ذكره الجيش الكوري الجنوبي.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق لكنها لم تذكر مزيدا من التفاصيل، قائلة إن تحليلا جار للموقف، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.

وجاء الإطلاق الأخير وسط تصاعد التوترات عبر الحدود بسبب استمرار كوريا الشمالية في إطلاق بالونات تحمل قمامة إلى كوريا الجنوبية.

وكانت آخر مرة أطلقت فيها كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر الشرق في 30 مايو.

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