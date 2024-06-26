موسكو تستأنف حركة قطارات الركاب مع بيونغ يانغ في يوليو

المصدر: د ب ا

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ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء اليوم الأربعاء أن روسيا ستستأنف خدمة قطارات الركاب المباشرة مع كوريا الشمالية في يوليو بعد توقف لأربع سنوات بسبب جائحة كوفيد-19.

ونقلت الوكالة عن أوليغ كوزيمياكو حاكم منطقة بريمورسكي كراي في شرق روسيا والمتاخمة لحدود كوريا الشمالية قوله إن القطارات ستسير من مدينة فلاديفوستوك إلى ميناء راسون في كوريا الشمالية.

ونسبت الوكالة إلى كوزيمياكو قوله خلال افتتاح مهرجان للبضائع الكورية الشمالية في فلاديفوستوك "عند الانطلاق من فلاديفوستوك، سيذهب الناس مباشرة إلى كوريا الشمالية للاستمتاع بالجمال والطبيعة والثقافة هناك، والتعرف على العادات والتقاليد".

وتتقارب روسيا مع آسيا وأفريقيا سعيا لإقامة علاقات اقتصادية وأمنية ودبلوماسية من بعد بدء الحرب في أوكرانيا في عام 2022 والعقوبات التي فُرضت عليها لاحقا من حلفاء كييف.

وزار الرئيس فلاديمير بوتين كوريا الشمالية الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2000 لتعميق علاقات موسكو مع بيونغ يانغ وتوقيع اتفاق ثنائي يتضمن تعهدا بالدفاع المتبادل.

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