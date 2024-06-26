زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون مبدئياً على فترة ثانية لفون دير لاين

المصدر: بروكسل - وكالات

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وافق زعماء الاتحاد الأوروبي الذين يتفاوضون على المناصب العليا داخل التكتل، على ترشيح أورسولا فون دير لاين، لفترة ولاية ثانية كرئيسة للمفوضية الأوروبية، بحسب ما قالته مصادر مشاركة في المحادثات لوكالة الأنباء الألمانية.

وفي إطار الاتفاق، وافق المفاوضون أيضاً على أن يكون رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنطونيو كوستا، هو الرئيس المقبل للمجلس الأوروبي. ومن المقرر أن يصير رئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس، مسؤول السياسة الخارجية الجديد للاتحاد الأوروبي.

ويأتي الاتفاق قبيل انعقاد قمة لزعماء الاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين في بروكسل لاتخاذ قرار بشأن من سيقود مؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال الخمسة أعوام المقبلة.

جدير بالذكر أن فون دير لاين تحتاج إلى دعم «أغلبية مؤهلة معززة» من زعماء الاتحاد الأوروبي، بما يمثل ما لا يقل عن 20 دولة و65 % من سكان الاتحاد الأوروبي، لكي يتم ترشيحها.

وفي المجمل، ينتمي 13 من زعماء الاتحاد الأوروبي إلى أحزاب سياسية تابعة لحزب الشعب الأوروبي المنتمي لتيار يمين الوسط، مما يعزز فرص فون دير لاين بعد النتيجة القوية التي حققها حزب الشعب الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وتفاوض رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بالنيابة عن حزب الشعب الأوروبي لصالح فون دير لاين.

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