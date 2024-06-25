قتلى وجرحى في نيروبي إثر احتجاجات على فرض ضرائب جديدة

المصدر: وام

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قتل خمسة أشخاص وأصيب العشرات في العاصمة الكينية "نيروبي"، اليوم، بعد أن انقلبت احتجاجات على فرض ضرائب جديدة إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

وذكرت وسائل إعلام كينية، أن الاشتباكات أدت إلى اشتعال النيران في أجزاء من البرلمان الكيني.

ووصف الرئيس الكيني ويليام روتو، في كلمة له، الاحتجاجات في بلاده بأنها خطر على الأمن القومي واعتداء على النظام الدستوري، وأعلن تعبئة قوات الأمن لمواجهتها.

ومنذ صباح اليوم، خرج المئات إلى شوارع العاصمة "نيروبي" وعدة مدن أخرى للاحتجاج على مشروع قانون ينص على فرض ضرائب جديدة، فيما اقتحم متظاهرون مبنى البرلمان، وأشعلوا النار في أحد أقسامه.

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