تراجع أسعار الجملة في اليابان بنسبة 0.1% خلال مايو الماضي

المصدر: وام

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أعلن بنك اليابان المركزي، اليوم “الثلاثاء”، تراجع أسعار المنتجين “الجملة” في اليابان خلال شهر مايو الماضي بنسبة 0.1 في المائة شهريا، بعد ارتفاعها بنسبة 0.7 في المائة خلال شهر أبريل السابق.

وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار الجملة خلال مايو الماضي بنسبة 2.5 في المائة بعد ارتفاعها بنسبة 2.7 في المائة خلال أبريل وفقا للبيانات المعدلة.

يأتي إعلان التراجع الشهري لأسعار الجملة في اليابان بعد أيام من تصريحات كازو أويدا محافظ بنك اليابان أنه "من المرجح تماما" أن يقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في يوليو المقبل.



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