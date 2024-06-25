دعوى قضائية في كوريا الجنوبية ضد نتنياهو و6 مسؤولين إسرائيليين

المصدر: سيئول - وكالات

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رفعت كوريا الجنوبية دعوى قضائية لجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية ضد 7 مسؤولين إسرائيليين كبار، من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وتضم القائمة أيضاً رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وتعتبر هذه الدعوى الثانية التي تقدم ضد بن غفير منذ بداية الحرب، حيث تم رفع الدعوى الأولى في النرويج وتم لاحقاً إغلاق ملف التحقيق، لكنها الدعوى الأولى التي تقدم ضد سموتريتش.

وبحسب الصحيفة، يطالب الادعاء بمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ارتكبوها ضمن إطار الحرب. وتم تقديم الشكوى إلى وكالة التحقيق التابعة لشرطة كوريا الجنوبية من قبل منظمة تدعى «بي إس بي دي»، التي تعرف بتوجهها السياسي اليساري.

ووفقاً للمنظمة، فإن «المسؤولين الإسرائيليين متواطئون في تخطيط وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجرائم الحرب، بما في ذلك جرائم ضد الأنشطة الإنسانية والهجمات على المؤسسات الطبية ، واستخدام الأسلحة الكيميائية المحظورة».

تدعو المنظمة إلى تسليم المسؤولين الإسرائيليين السبعة إلى سلطات التحقيق الكورية ومحاكمتهم على هذه الجرائم بموجب قانون كوريا الجنوبية بشأن «المعاقبة على الجرائم الواقعة تحت الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية».

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