مقتل 22 شخصاً في حريق مصنع للبطاريات بكوريا الجنوبية

المصدر: سيئول - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي 22 شخصاً حتفهم جراء حريق هائل اندلع أمس في مصنع لبطاريات الليثيوم في كوريا الجنوبية، على ما ذكرت فرق الإطفاء، مشيرة إلى أن شخصاً لا يزال مفقوداً.

وقال المسؤول في فرق الإطفاء كيم جين - يونغ لوسائل إعلام «هناك 20 أجنبياً من بين القتلى، بينهم 18 صينياً، وواحد من لاوس وشخص مجهول الجنسية»، مضيفاً إن التعرف على هوية الضحايا كان صعباً بسبب حروقهم.

وكان نحو مئة شخص يعملون داخل المصنع عندما سمعوا سلسلة من الانفجارات من الطابق الثاني حيث يتم التحقق من بطاريات الليثيوم وتوضيبها، بحسب المسؤول.

وبعد أن تمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق الهائل، دخلوا إلى المبنى المتفحم من أجل إخراج الجثث.

وأشار كيم جين - يونغ إلى أن «معظم الجثث محترقة بشدة والتعرف عليها سيستغرق بعض الوقت».

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة «يونهاب»، أعمدة دخان كثيف تتصاعد في السماء فوق المصنع فيما النيران مندلعة داخل المبنى.

وأصدر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول تعليمات طارئة إلى السلطات طالباً «حشد كل الموظفين والمعدات للتركيز على البحث عن الأفراد وإنقاذهم».

وشدد رئيس البلاد أيضاً على أن السلطات تتحمل مسؤولية «ضمان سلامة عناصر الإطفاء نظراً إلى الانتشار السريع للنيران».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز