روسيا تقصف كييف.. وأوكرانيا تهاجم القرم

المصدر: موسكو- كييف- وكالات

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شنت روسيا، أمس، هجوماً جوياً على العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة المحيطة بها، فيما أعلنت موسكو أن القوات الأوكرانية هاجمت مدينة سيفاستوبول في القرم، مستخدمة صواريخ أمريكية الصنع من طراز «أتاكمز».

وقال رئيس بلدية العاصمة الأوكرانية كييف والمنطقة الإدارية الأوسع نطاقاً على تطبيق «تليغرام»، إن روسيا شنت هجوماً جوياً على كييف والمنطقة المحيطة بها.

وقال رئيس الإدارة المحلية في منطقة كييف بأوكرانيا إن شخصين أصيبا وتضررت عشرات المنازل وبنايات أخرى في الهجوم الصاروخي.

وقال قائد القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير اثنين من ثلاثة صواريخ أطلقتها روسيا فوق منطقة كييف.

ودوّت صفارات الإنذار من غارات جوية على كييف والمنطقة المحيطة بها ومناطق أخرى في أنحاء أوكرانيا لنحو ساعة صباحاً. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، امس أن القوات الأوكرانية، هاجمت مدينة سيفاستوبول في القرم، مستخدمة صواريخ أمريكية الصنع من طراز «أتاكمز».

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: «نفذت أوكرانيا هجوماً إرهابياً على البنية التحتية المدنية في مدينة سيفاستوبول، بواسطة صواريخ من طراز «أتاكمز». وأضاف البيان أنه «خلال صد الهجوم الأوكراني، تم إسقاط 4 صواريخ «أتاكمز»

وأشار البيان إلى أنه «أصيب أكثر من 20 مدنياً، بينهم أطفال».

وأفاد حاكم مدينة سيفاستوبول، ميخائيل رازفوزاييف، بأن عدد القتلى بعد هجوم القوات الأوكرانية على المدينة، ارتفع إلى 3، وأصيب ما يقرب من 100 شخص.

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