انهيار أرضي يودي بحياة 5 أشخاص في الصين

المصدر: بكين - وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء انهيار أرضي في منطقة جبلية في وسط الصين، حسبما أفادت وسيلة إعلامية رسمية، وذلك في وقت تشهد أجزاء من البلاد حالة تأهّب تحسّباً لسوء الأحوال الجوية.

وأفادت قناة «سي سي تي في» الرسمية بأنّ الأمطار الغزيرة تسبّبت في انهيارات أرضية مميتة في قرية ملحقة ببلدة هوايهو الواقعة على بعد حوالي 1500 كيلومتر جنوب غرب بكين.

وانهارت أربعة منازل في وقت مبكر أمس، بينما قُتل خمسة أشخاص، وفقاً للقناة التي أوضحت أنّ عمليات بحث جارية لمحاولة العثور على ثلاثة مفقودين.

وتواجه الصين في الأشهر الأخيرة ظروفاً مناخية قاسية وحرارة غير عادية محلّياً، تفاقمت بسبب تغيّر المناخ وفقاً للعلماء.

وصدرت الجمعة عدّة تحذيرات حمراء بسبب هطول أمطار غزيرة، خصوصاً في مقاطعة خبي (وسط) التي تعدّ ووهان عاصمتها، وكذلك في آنهوي (شرق).

وتسبّبت الأمطار الغزيرة في الأيام الأخيرة بفيضانات، خصوصاً في مقاطعة غوانغدونغ (جنوب) التي تعدّ رمزية في إطار القوة الصناعية.

وقُتل 38 شخصاً على الأقل هذا الأسبوع، وفقاً لحصيلة رسمية نُشرت الجمعة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز