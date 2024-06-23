أوكرانيا: روسيا شنت هجوماً صاروخياً على كييف ومحيطها

المصدر: وكالات

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قال قائد القوات الجوية الأوكرانية ميكولا أوليشوك اليوم الأحد إن روسيا شنت هجوما خلال الليل بثلاثة صواريخ، وإن الدفاعات الجوية تمكنت من تدمير اثنين منها فوق منطقة كييف.

ولم يحدد أوليشوك في بيان على تيليجرام ما حدث للصاروخ الثالث.

ولم ترد تقارير بعد من أي من مسؤولي أوكرانيا عن الأضرار أو الإصابات الناجمة عن الهجوم.

ودوت صفارات الإنذار من غارات جوية على كييف والمنطقة المحيطة بها ومناطق أخرى في أنحاء أوكرانيا لنحو ساعة صباح اليوم بدءا من الساعة 0150 بتوقيت جرينتش.

وأبلغ شهود من رويترز بسماع دوي عدة انفجارات في كييف ومحيطها بدت كما لو كانت منظومات دفاع جوي تتصدى لأسلحة جوية.

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