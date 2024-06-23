حدث وتاريخ.. 23 يونيو 1986 انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز وتعهدات بمليار دولار 1990 مولدوفا تعلن استقلالها عن الاتحاد السوفييتي 1994 فرنسا تقوم بأكبر عملية إجلاء لرعاياها من «رواندا» التي نشبت فيها أقوى وأعنف حرب أهلية 2016 اتفاق بين حكومة كولومبيا وقوات «فارك» ينهي النزاع المسلح في البلاد صورة التاريخ: 23 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1986 انعقاد مؤتمر دولي في باريس لمكافحة مرض الإيدز وتعهدات بمليار دولار تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App