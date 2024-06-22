حريق غابات جراء ألعاب نارية أطلقت من يخت يثير غضباً في اليونان

المصدر: أ ف ب

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أكد رجال الإطفاء اليوم السبت أن حريق غابات في جزيرة هيدرا السياحية اليونانية قرب أثينا اندلع بسبب ألعاب نارية أطلقت من يخت، مما أثار غضبا عارما.

واعلنت السلطات أن الحريق الذي بدأ مساء الجمعة تمت السيطرة عليه.

وقال فريق الإطفاء الموسمي بالجزيرة على فيسبوك إن الحريق "نتج من ألعاب نارية تم إطلاقها من قارب وأحرقت غابة الصنوبر الوحيدة في الجزيرة في مكان يصعب الوصول إليه وليس هناك طريق فيه".

وأكد عمدة الجزيرة غيورغوس كوكوداكيس لقناة "إي آر تي" التلفزيونية العامة، أنه "غاضب من قيام بعض الأشخاص بإشعال الحرائق بهذه الطريقة غير المسؤولة".

وأثار الخبر أيضا غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقامت اليونان مؤخرا بتشديد العقوبات على الحرق المتعمد.

ويمكن الآن الحكم على مفتعلي الحرائق بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا وغرامة تصل إلى 200 ألف يورو.

وقضى رجل الجمعة في حريق غابات في البلاد حيث تمّ تسجيل 45 حريقاً جديداً أجّجتها الرياح القوية، خصوصاً في بيلوبونيز (جنوب)، حسبما أفاد عناصر إطفاء.

وتستعدّ اليونان المعتادة على موجات الحر منذ أسابيع، لصيف صعب ولاندلاع حرائق الغابات بشكل خاص، بعدما شهدت شتاء هو الأقل برودة في تاريخها.

وشهدت الدولة المتوسطية أول موجة حر الأسبوع الماضي، مع وصول درجة الحرارة إلى أكثر من 44 مئوية.

وفي العام 2023، شهدت هذه البلاد حرائق مدمّرة وموجة قيظ استمرّت أسبوعين تخطّت خلالها الحرارة 40 مئوية.

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