حدث وتاريخ.. 22 يونيو 1941 بدء الهجوم الألماني على موسكو بمشاركة 4.5 ملايين جندي من قوات المحور. 2009 نجاة رئيس جمهورية إنغوشيتيا يونس بك يفكيروف من محاولة اغتيال. 2019 محاولة انقلاب فاشلة في إثيوبيا ومقتل رئيس الأركان الإثيوبي. 2022 مصرع أكثر من 1500 شخص جراء زلزال ضرب أفغانستان وباكستان بلغت شدته 6 درجات بمقياس ريختر. صورة التاريخ: 22 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1941 بدء الهجوم الألماني على موسكو بمشاركة 4.5 ملايين جندي من قوات المحور. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App