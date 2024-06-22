حدث وتاريخ.. 22 يونيو

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التاريخ:
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1941 بدء الهجوم الألماني على موسكو بمشاركة 4.5 ملايين جندي من قوات المحور.

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