مسيّرات أوكرانية على مصافي نفط روسية

المصدر: موسكو، كييف - وكالات

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أعلنت أوكرانيا أمس مسؤوليتها عن هجوم بمسيرات على مصاف في روسيا بينما أكدت موسكو من جانبها أنها اعترضت 114 طائرة مسيرة أوكرانية أطلقت خلال الليل واستهدفت جنوب غرب البلاد حيث قتل شخص.

وقالت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في بيان «استهدفت مسيرات مصافي نفط في أفيبسكي وإلسكي وكراسنودار وأستراخان»، أربع مدن في جنوب غرب روسيا.

وأكدت كييف أنها استهدفت «منطقة تخزين وتجهيز» مسيرات متفجرة التي تستخدمها موسكو في الهجمات على منشآت الطاقة في أوكرانيا.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها اعترضت ودمرت ليلاً 70 طائرة من دون طيار في شبه جزيرة القرم التي ضمتها، و43 أخرى فوق منطقة كراسنودار وطائرة مسيرة واحدة فوق منطقة فولغوغراد.

كذلك، دمر الجيش الروسي ست مسيرات بحرية أوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، بحسب المصدر نفسه.

في منطقة كراسنودار، ألحق هجوم بمسيرات أضراراً بمحطة للتدفئة قرب محطة يوجني للنقل البري على ما أوضح حاكم المنطقة فينيامين كوندراتييف عبر تلغرام.

وأضاف «قتل موظف في محطة التدفئة في سقوط حطام مسيرة»، منددا بـ «هجوم ضخم شنه النظام الإجرامي في كييف».

وفي منطقة سيفيرسكي، تضرر الكثير من المباني الإدارية التابعة لمصفاة نفط، كما أضاف كوندراتييف.

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