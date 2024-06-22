مقتل وإصابة 89 شخصاً بحرائق غابات في تركيا

المصدر: شنار(تركيا)- وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

قضى ما لا يقل عن 11 شخصاً في حرائق الغابات التي اندلعت مساء الخميس في جنوب شرق تركيا، على ما أعلن وزير الصحة التركي.

وبحسب آخر حصيلة نشرها وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة على منصة «إكس»، توفي ما لا يقل عن 11 شخصاً وأصيب 78 شخصاً آخر جراء الحرائق ونقل بعضهم إلى المستشفى.

أظهرت لقطات انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حريقاً هائلاً يضيء السماء ليلاً مع سحب كبيرة من الدخان.

من جهته، قال وزير الداخلية علي يرلي كايا إن الحريق اندلع في وقت متقدم الخميس في منطقة تقع على مسافة حوالي ثلاثين كيلومتراً جنوب دياربكر وانتشر بسرعة بسبب الرياح القوية ووصل إلى خمس قرى.

وأضاف على إكس «للأسف، لقي ثلاثة من سكان منطقة دياربكر واثنان من منطقة ماردين حتفهم».

من جهته، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونج أمس أنه أمر بمباشرة تحقيق قضائي لمعرفة ملابسات الحريق.

وقبل ساعات قليلة، حض حزب الشعوب الديمقراطي السلطات على نشر وسائل جوية للمساعدة كما فعلت في الأيام الأخيرة عند اندلاع حرائق في غرب البلاد.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز