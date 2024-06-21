الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل وإصابة 5 جنود في غزة

المصدر: د ب ا

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين من قوات الاحتياط لديه في هجوم بقذيف هاون نفذته حركة حماس وسط قطاع غزة أمس الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم البري ضد حماس وفي العمليات عند حدود غزة إلى 314.

وتشمل الحصيلة شرطيا قتل في مهمة لإنقاذ رهائن، بحسب ما ذكرته "صحيفة تايمز أوف إسرائيل" على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة. كما أصيب ثلاثة جنود بجروح خطيرة.

كانت حماس أعلنت المسؤولية عن إطلاق قذائف الهاون أمس، وقالت إنها استهدفت موقعا عسكريا قرب حي الزيتون في مدينة غزة.

وتشن إسرائيل هجمات برية وجوية على قطاع غزة منذ شهر اكتوبر الماضي ردا على إطلاق حماس عملية طوفان الأقصى على جنوب إسرائيل والتي أسفرت عن مقتل 1200 شخص واحتجاز قرابة 240 رهينة تم اقتيادهم إلى القطاع.

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