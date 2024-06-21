حدث وتاريخ.. 21 يونيو 1940 القوات الألمانية تسيطر على كامل الأراضي الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية. 1958 إعلان الجمهورية في موريتانيا. 2011 الجمعية العامة للأمم المتحدة تعيد انتخاب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لولاية ثانية. 2017 دمار يصيب الجامع النوري مع منارته الحدباء التاريخية خلال معارك تحرير الموصل. صورة التاريخ: 21 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي 1940 القوات الألمانية تسيطر على كامل الأراضي الفرنسية خلال الحرب العالمية الثانية. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App