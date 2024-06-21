روسيا وفيتنام توقعان 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم وتتفقان على آليات جديدة للتعاون

المصدر: هانوي - وكالات

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وقّعت روسيا وفيتنام، أمس 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، فيما أعلن البلدان، في بيان مشترك، اتفاقهما على إنشاء أشكال وآليات جديدة للتعاون وتأييدهما لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وجاء في بيان مشترك للرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والفيتنامي تو لام، في هانوي، أن فيتنام ترحب بإعادة انتخاب بوتين رئيساً لبلاده لفترة جديدة، وتدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في قاعة كروكوس، وتعرب عن دعمها لحرب الاتحاد الروسي ضد «الإرهابيين»، بحسب البيان.

وشهد الرئيسان تبادل بلديهما لما وصل إلى 11 اتفاقية ومذكرة تفاهم، شملت اتفاقات في مجالات النفط والغاز والعلوم النووية والتعليم.

وتضمن البيان اتفاق روسيا وفيتنام على تعزيز التفاعل، بما في ذلك إنشاء أشكال وآليات جديدة للتعاون، وقرارهما تسريع تنفيذ مشروع بناء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية في فيتنام، مع العمل على تكثيف أنشطة مجموعة عمل رفيعة المستوى بشأن المشاريع الاستثمارية ذات الأولوية.

وأكد البيان المشترك أن البلدين يدعمان تعزيز الدور المركزي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في نظام العلاقات بين الدول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومعارضتهما لنشر أسلحة في الفضاء.

ونص البيان على أن روسيا تقدر عالياً موقف فيتنام المتوازن والموضوعي بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه بحث مع الرئيس الفيتنامي القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً أن المواقف والرؤى متطابقة بين البلدين «إلى حد كبير».

كما لفت إلى أن موسكو تولي اهتماماً كبيراً لتطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال بوتين: «عند مناقشة الوضع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تم الإعراب عن الاهتمام المشترك بإنشاء بنية أمنية جديرة بالثقة ومحكمة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أساس مبادئ عدم استخدام القوة، والتسوية السلمية للنزاعات ».

بدوره، قال تو لام إن روسيا وفيتنام اتفقتا على تعزيز التعاون، مضيفاً أن هانوي تعتبر موسكو إحدى أولوياتها على صعيد السياسة الخارجية.

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