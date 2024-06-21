انقطاع التيار الكهربائي في جميع أنحاء الإكوادور

المصدر: كيتو - وكالات

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قالت الحكومة في الإكوادور إن فشلاً في خط لنقل الطاقة أمس، أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل غير متوقع في جميع أنحاء الإكوادور، بعد أيام من إعلان انقطاع التيار الكهربائي في البلاد بسبب مشاكل الإنتاج.

وقال وزير الطاقة الإكوادوري روبرتو لوك في رسالة نُشرت على موقع «إكس»، إن العطل تم الإبلاغ عنه من قبل مشغل الكهرباء الوطني في البلاد، وتسبب في «انقطاع متتالٍ»، مما ترك البلاد بدون خدمة طاقة.

وأضاف أنه يتم العمل على حل المشكلة وإصلاح خطوط الكهرباء المعطلة في أسرع وقت ممكن وفق وكالة «أسوشيتدبرس».

وكشفت بلدية كيتو على موقع إكس أنه تم حشد ضباط المرور لتنسيق تدفق حركة المرور. وذكرت شركة «كيتو مترو»، الشركة التي تدير نظام مترو الأنفاق في المدينة، إن الخدمة توقفت نتيجة انقطاع التيار الكهربائي.

ومنذ العام الماضي، واجهت الإكوادور أزمة في توليد الكهرباء أدت إلى تقنينها في جميع أنحاء البلاد.

في أبريل، بدأت حكومة الرئيس دانييل نوبوا تقنين توزيع الكهرباء في المدن الرئيسية في البلاد، بعد أن أدى الجفاف المرتبط بظاهرة النينيو المناخية إلى استنفاد الخزانات ومحدودية إنتاج محطات الطاقة الكهرومائية التي تنتج حوالي 75% من الطاقة في البلاد.

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