تشاد.. مقتل 9 أشخاص في انفجارات بمستودع ذخيرة تابع للجيش

المصدر: نجامينا - وكالات

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قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 46 آخرين، عندما أدى حريق إلى انفجارات في مستودع ذخيرة عسكري في نجامينا، عاصمة تشاد، فيما أمر الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، بإجراء تحقيق، لمعرفة الأسباب والمسؤوليات المتعلقة بالحادث.

وقال الناطق باسم الحكومة، عبد الرحمن كلام الله، إن الانفجار تسبب في مقتل 9 أشخاص، وأن 46 شخصاً يتلقون العلاج من إصابات مختلفة، بعد الانفجارات التي وقعت في ضاحية غودجي بالعاصمة نجامينا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجارات بدأت قبيل منتصف ليل الثلاثاء، واستمرت أكثر من 30 دقيقة، حيث اهتزت المباني القريبة، وتناثرت ذخيرة من المستودع بفعل شدة الانفجار.

وأمر الرئيس التشادي، محمد إدريس ديبي، بإجراء تحقيق لمعرفة الأسباب والمسؤوليات المتعلقة بحادث انفجار مخزن للذخيرة في معسكر الاحتياطي الاستراتيجي للجيش بالعاصمة نجمينا. وقام ديبي بتعزية أهالي الضحايا جراء الحادث، ويقع معسكر الاحتياطي الاستراتيجي، المعروف باسم بودريير، في كوجي، بالقرب من مطار العاصمة.

ووصلت القذائف والشظايا التي انطلقت من مخزن الجيش، إلى عدة أحياء، مثل حي مرجان دفق وكينيبور وورلا.

وسبق أن كانت هناك مطالبات بنقل معسكرات الجيش خارج العاصمة، حيث يقطن في نجامينا حوالي 1.6 مليون نسمة، أو ما يقرب من 10 % من سكان تشاد.

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