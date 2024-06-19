بوتين وكيم جونغ أون يوقعان اتفاق شراكة استراتيجية

المصدر: وكالات

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الأربعاء "اتفاق شراكة استراتيجية" بعد محادثاتهما في بيونغ يانغ كما أفادت وسائل الإعلام الروسية.

لم يكشف مضمون هذه الوثيقة في هذه المرحلة.

ويخشى الغربيون تعزيز التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ التي يقولون إنها تزود أساسا الجيش الروسي ذخائر وصواريخ لهجومها في أوكرانيا.

ونقلت وكالة الانباء الروسية ريا نوفوستي عن مراسل قوله إن "روسيا وكوريا الشمالية وقعتا اتفاق شراكة استراتيجية".

وكان بوتين أشار في وقت سابق الى أن "وثيقة تأسيسية جديدة" للعلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ باتت "جاهزة".

وأفادت وكالات الأنباء الروسية بأن المحادثات الثنائية بين بوتين وكيم جونغ أون استغرقت حوالي ساعتين وسبقتها مفاوضات موسعة.

وقال المستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف لوسائل الإعلام الروسية المرافقة للوفد الرئاسي إلى كوريا الشمالية إن فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون تبادلا الهدايا.

وأوضح أن الرئيس الروسي قدم لكيم جونغ أون سيارة أوروس ثانية، وهي سيارة فاخرة روسية الصنع، بالإضافة إلى طقم شاي.

أما بالنسبة للهدايا المقدمة للرئيس الروسي، فقد أشار أوشاكوف، بحسب وكالة تاس، الى أن بوتين تلقى أعمالا فنية تمثله.

وأضاف "إنها هدايا جميلة" موضحا "هناك عدة أشكال مختلفة، من صور، وكلها فنية، وتماثيل نصفية".

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