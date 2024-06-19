صحيفة: ماليزيا تستعد للانضمام لـ«بريكس»

المصدر: كوالالمبور - رويترز

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قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم في مقابلة مع شبكة قوانتشا الصينية إن ماليزيا تستعد للانضمام لمجموعة بريكس للاقتصادات الناشئة. وضمت مجموعة دول بريكس في الأساس البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وجرت تسميتها بجمع الأحرف الأولى لأسماء هذه الدول باللغة الإنجليزية.

وبدأت المجموعة العام الماضي في توسيع عضويتها في إطار سعيها لتحدي النظام العالمي الذي تهيمن عليه الاقتصادات الغربية، بدعوة دول أخرى للانضمام إليها، فيما أبدت أكثر من 40 دولة اهتمامها بالانضمام.

وقال أنور، بحسب مقطع فيديو للمقابلة نشرته الشبكة «اتخذنا قراراً وسنبدأ الإجراءات الرسمية قريباً... ننتظر فقط النتائج النهائية من الحكومة في جنوب أفريقيا».

وأكد متحدث من مكتب أنور تصريحاته لرويترز أمس، الثلاثاء. ولم يوضح خلال المقابلة المزيد من التفاصيل حول عملية التقدم للحصول على العضوية.

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