حدث وتاريخ.. 19 يونيو 1944 «ضربة الديك الرومي».. قوات البحرية الأمريكية تهاجم الأسطول الياباني في معركة بحر الفلبين. 1885 وصول تمثال الحرية الذي جاء كهدية من الشعب الفرنسي إلى الشعب الأمريكي إلى ميناء نيويورك. 1856 اختتام أول مؤتمر للحزب الجمهوري الأمريكي، واختيار جون فريمونت من كاليفورنيا رئيساً للحزب. 2012 مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج يطلب اللجوء في سفارة الإكوادور في لندن خوفاً من تسليمه لأمريكا. صورة التاريخ: 19 يونيو 2024 ت + ت - الحجم الطبيعي تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App