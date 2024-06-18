الهولندي مارك روته الأقرب لتولي منصب الأمين العام القادم للناتو

المصدر: وام

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اقترب رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته من أن يصبح الأمين العام القادم لحلف الناتو، حيث أشارت كل من المجر وسلوفاكيا إلى أنهما ستدعمانه.

وكان روته التقى مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في بروكسل.

و قال الرئيس السلوفاكي بيتر بيليغريني في مؤتمر صحفي إنه بعد مشاورات مع رئيس الوزراء روبرت فيكو والحكومة السلوفاكية، يمكن للجمهورية السلوفاكية أن تتخيل دعم رئيس الوزراء الهولندي مارك روته كرئيس للتحالف.

ويتعين على روته الحصول على دعم جميع الأعضاء ال 32.

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